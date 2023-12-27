Представитель Воздушных сил Юрий Игнат остро отреагировал на то, что это предположение украинские телеграм-каналы представляют как факт. Он дал понять, что F-16 в Украине еще нет.
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Игнат опроверг заявления о поступлении F-16
Юрий Игнат заявил, что издание Newsweek выпустило материал "ни о чем", ведь в нем только предположение.
Более того, журналисты ссылаются на заявления российских пропагандистских телеграм-каналов, которые утверждают, что Украина уже использует эти самолеты. Таким образом оккупанты пытаются оправдать удары по важным российским объектам и уничтожение самолетов "Су".
В то же время ряд украинских телеграм-каналов уже разносят предположение Newsweek как факт. Юрий Игнат сказал, что это хайп за счет репутации.
Это большой шанс для хайпа наших телеграм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию,
– отметил он.
В то же время он напомнил, что на днях как раз отмечал, что Украина не получила эти самолеты. Спикер подчеркивал, что перед их получением еще нужно подготовить инфраструктуру, дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава Ведь в противном случае F-16 будут легкой мишенью для врага.
В то же время Юрий Игнат напомнил, что на днях как раз отмечал, что Украина еще не получила эти самолеты и не получит их до конца 2023 года.
Представитель Воздушных сил подчеркивал, что перед получением F-16 еще предстоит подготовить инфраструктуру, дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава. Ведь в противном случае истребители будут легкой мишенью для врага.
Когда Украина получит F-16
- Премьер Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил, что страна уже готовит 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.
- В Институте изучения войны предположили, что Украина может получить самолеты до конца 2023 года.
- Однако Юрий Игнат подчеркнул, что это рано. Он подчеркнул, что ключевое слово здесь "может". По его словам, пока Украина не готова их использовать, поэтому такие поставки не имеют смысла, ведь в таком случае F-16 будут просто стоять под прицелом у врага.
- Ранее, в конце ноября, Владимир Зеленский тоже сказал, что сроки снабжения зависят от результатов учений наших пилотов. Он сказал, что первые истребители Украины могут получить в 2024 году.