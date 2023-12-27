Представитель Воздушных сил Юрий Игнат остро отреагировал на то, что это предположение украинские телеграм-каналы представляют как факт. Он дал понять, что F-16 в Украине еще нет.

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Игнат опроверг заявления о поступлении F-16

Юрий Игнат заявил, что издание Newsweek выпустило материал "ни о чем", ведь в нем только предположение.

Более того, журналисты ссылаются на заявления российских пропагандистских телеграм-каналов, которые утверждают, что Украина уже использует эти самолеты. Таким образом оккупанты пытаются оправдать удары по важным российским объектам и уничтожение самолетов "Су".

В то же время ряд украинских телеграм-каналов уже разносят предположение Newsweek как факт. Юрий Игнат сказал, что это хайп за счет репутации.

Это большой шанс для хайпа наших телеграм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию,

– отметил он.

В то же время он напомнил, что на днях как раз отмечал, что Украина не получила эти самолеты. Спикер подчеркивал, что перед их получением еще нужно подготовить инфраструктуру, дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава Ведь в противном случае F-16 будут легкой мишенью для врага.

В то же время Юрий Игнат напомнил, что на днях как раз отмечал, что Украина еще не получила эти самолеты и не получит их до конца 2023 года.

Представитель Воздушных сил подчеркивал, что перед получением F-16 еще предстоит подготовить инфраструктуру, дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава. Ведь в противном случае истребители будут легкой мишенью для врага.

Когда Украина получит F-16