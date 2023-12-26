В Воздушных силах ВСУ уже опровергли этот вброс россиян, таким образом пытающихся успокоить своих вояк. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что оккупанты действительно очень боятся западных истребителей, которые в ближайшее время появятся на вооружении Украины.
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Распространяют фейки ради хайпа
Появление фейковых сообщений о якобы ликвидации F-16 может быть определенной "прививкой" россиянам от страха перед этой техникой.
Если появляется информация, что уже уничтожены 110 танков Leopard, 110 Abrams или 25 F-16, то российские воины успокаиваются, мол, если западную технику ликвидируют, тогда можно быть спокойным. И это означает для них, что это не какое-то "чудо-оружие" и его может любой поразить,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Однако когда впоследствии появляются опровержения этих фейков, они тонут в потоке информации, которая обновляется почти каждую секунду.
"Так же работают россияне в инфопространстве: выдали какой-то фейк, собрали хайп и лайки, получили новые рекламные контракты. А после никто не будет искать опровержение этих вбросов и выяснять, что сбит был F-16 не в 2023-м, а в 2018 году и не в Украине, а в Турции", – подчеркнул Иван Ступак.
Что известно о предоставлении Украине F-16
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что первая группа из 6 украинских пилотов завершила подготовку Королевских ВВС на истребителях F-16 в Дании. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что наше государство "высоко ценит" подготовку Великобритании и других партнеров украинских летчиков.
- В то же время аналитики по ISW предполагают, что Украина получит первые истребители к концу 2023 года. 18 самолетов F-16 должны передать Нидерланды, что премьер страны Марк Рютте подтвердил в разговоре с Владимиром Зеленским.
- Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в Украине прежде всего нужно подготовить инфраструктуру, дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава, прежде чем получать F-16. В противном случае, по его словам, истребители могут оказаться "под прицелом у врага".