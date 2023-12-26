В Повітряних силах ЗСУ вже спростували цей вкид росіян, які у такий спосіб намагаються заспокоїти своїх вояк. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що окупанти насправді дуже бояться західних винищувачів, які найближчим часом з'являться на озброєнні України.
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Розповсюджують фейки заради хайпу
Поява фейкових повідомлень про нібито ліквідацію F-16 може бути певним "щепленням" росіян від страху перед цією технікою.
Якщо з'являється інформація, що вже знищено буцімто 110 танків Leopard, 110 Abrams або 25 F-16, то російські вояки заспокоюються, мовляв, якщо західну техніку ліквідують, тоді можна бути спокійним. І це означає для них, що це не якась "диво-зброя" і її може будь-хто уразити,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Однак коли згодом з'являються спростування цих фейків, вони тонуть в потоці інформації, яка оновлюються майже кожної секунди.
"Так само працюють росіяни в інфопросторі: видали якийсь фейк, зібрали хайп та лайки, отримали нові рекламні контракти. А після ніхто не буде шукати спростування цих вкидів та з'ясовувати, що збито було F-16 не в 2023-му, а у 2018 році і не в Україні, а в Туреччині", – підкреслив Іван Ступак.
Що відомо про надання Україні F-16
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що перша група з 6 українських пілотів завершила підготовку Королівських ВПС на винищувачах F-16 в Данії. Глава Міноборони України Рустем Умєров наголосив, що наша держава "високо цінує" підготовку Великої Британії та інші партнерів українських льотчиків.
- Водночас аналітики з ISW припускають, що Україна отримає перші винищувачі до кінця 2023 року. 18 літаків F-16 має передати Нідерланди, що прем'єр країни Марк Рютте підтвердив у розмові з Володимиром Зеленським.
- Проте речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що в Україні насамперед потрібно підготувати інфраструктуру, дочекатися завершення тренування льотчиків та інженерно-авіаційного складу перш ніж отримувати F-16. В іншому випадку за його словами, винищувачі можуть опинитися "під прицілом у ворога".