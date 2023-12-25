Власне, речник ПС Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону відповів, чи справді загарбникам вдалось "помститися за свій Су-34" – тобто ліквідувати літак F-16. Про це інформує 24 Канал.

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Чи справді росіяни збили F-16

За словами спікера, Україна ще навіть не отримала ці багатоцільові винищувачі від партнерів. Тому й можна зі сміливістю констатувати: слова загарбників про знищений F-16 є абсолютною вигадкою, яка нічого спільного з реальністю не має.

Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті F-16" – 24 Канал). І під кінець року вони завершать "цей тяжкий рік", мабуть, щонайменше двома ескадрильями,

– пожартував речник Повітряних сил.

Водночас Ігнат заявив, що насправді такі повідомлення від російських загарбників є втішними. Як він зазначив, у зведеннях Міноборони Кремля щодня по 5 українських літаків "знищуються".

Про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну, то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні – 24 Канал)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ворог повірив, і ворог їх "знищує".

Представнику ПС, з-поміж іншого, поставили запитання, чи готові ці винищувачі до відправки в нашу державу. У відповіді він закликав не виходити на межі реальності, як це робить Росія, підтвердивши певний рівень готовності.

Не будемо перебільшувати готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів, потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати.

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У ворога все менше літаків

За останні дні Повітряним силам вдалось знищити чимало авіаційної техніки загарбників. Вочевидь, саме це змусило Кремль вигадувати байки про ліквідовані F-16, аби "друга армія світу" вчергове не мала жалюгідний вигляд.