Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу переваги літаків Gripen, які, на його думку, є другим номером після F-16, та багатоцільові винищувачі F/A-18 Hornet, які є у Австралії.

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Компактний та раціональний Gripen

За словами Костянтина Криволапа, літак Gripen компактний, раціональний, недорогий в експлуатації, але в нього є дві крайності. З одного боку, його можна обслуговувати на будь-якій ділянці автобану. А з іншого, якщо серйозна проблема, – треба везти для ремонту на завод виробника.

"Ще він трохи менший за F-16. У нього один двигун. Тобто, це економічний, розумний літак", – зазначив експерт з авіації.

Утім, за бойовим навантаженням Gripen менший за F-16. Але він має потужний радар, який дозволяє далеко та багато бачити краще за Су-35.

Зазначимо, як писало видання Defense Express у вересні цього року, ПС ЗСУ розглядають винищувачі Gripen, як один із типів літаків після F-16. Вони могли б підсилити український авіаційний парк. Тоді ж шведський уряд мав намір звернутися до своїх Збройних сил з проханням проаналізувати відповідну технічну допомогу для України.

Не такий потужний F/A-18 Hornet

У 2021 році Австралія вивела з експлуатації багатоцільові винищувачі F/A-18 Hornet і замінила на F-35. Країна планувала їх продати приватній компанії, а якщо ні – просто утилізувати. Утім, така б техніка також стала у пригоді для України, попри певні технічні нюанси.

Hornet – це літак для базування на авіаносцях. Але він може сідати і на звичайних аеродромах. Не можу сказати, що це поганий літак, але у нього збільшений розхід палива. Відповідно логістика удвічі більша по двигуну,

– пояснив Костянтин Криволап.

Крім цього Hornet має два двигуни, на відміну від F-16. Відповідно і їхня заміна займає удвічі більше часу. Також Hornet не такий потужний за бойовим навантаженням, як F-16.

"Винищувач має бути компактним. Тому, на мою думку, F-16 найбільш раціональний. А Hornet не дуже зграбний", – резюмував авіаційний експерт.

Нагадаємо, Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну. Вони дозволять мати перевагу над ворогом у повітрі та можуть використовуватися в тому числі для захисних дій.

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