Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу преимущества самолетов Gripen, которые, по его мнению, являются вторым номером после F-16, и многоцелевые истребители F/A-18 Hornet, которые есть в Австралии.

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Компактный и рациональный Gripen

По словам Константина Криволапа, самолет Gripen компактный, рациональный, недорогой в эксплуатации, но у него есть две крайности. С одной стороны, его можно обслуживать на любом участке автобана. А с другой, если серьезная проблема – нужно везти для ремонта на завод производителя.

"Еще он чуть меньше F-16. У него один двигатель. То есть это экономичный, умный самолет", – отметил эксперт по авиации.

Впрочем, по боевой нагрузке Gripen меньше F-16. Но он имеет мощный радар, который позволяет далеко и многое видеть лучше Су-35.

Отметим, как писало издание Defense Express в сентябре этого года, ВС ВСУ рассматривают истребители Gripen, как один из типов самолетов после F-16. Они могли бы усилить украинский авиационный парк. Тогда же шведское правительство намеревалось обратиться к своим Вооруженным силам с просьбой проанализировать соответствующую техническую помощь для Украины.

Не такой мощный F/A-18 Hornet

В 2021 году Австралия вывела из эксплуатации многоцелевые истребители F/A-18 Hornet и заменила на F-35. Страна планировала их продать частной компании, а если нет – просто утилизировать. Впрочем, такая техника также пригодилась бы для Украины, несмотря на определенные технические нюансы.

Hornet – это самолет для базирования на авианосцах. Но он может садиться и на обычных аэродромах. Не могу сказать, что это плохой самолет, но у него увеличен расход топлива. Соответственно логистика вдвое больше по двигателю,

– объяснил Константин Криволап.

Кроме этого Hornet имеет два двигателя, в отличие от F-16. Соответственно и их замена занимает вдвое больше времени. Также Hornet не так мощный по боевой нагрузке, как F-16.

"Истребитель должен быть компактным. Поэтому, по моему мнению, F-16 наиболее рациональный. А Hornet не очень ловкий", – резюмировал авиационный эксперт.

Напомним, Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину. Они позволят иметь преимущество над врагом в воздухе и могут использоваться, в том числе, для защитных действий.

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