В то же время, не все так легко. Ведь для того чтобы F-16 могли коренным образом изменить ход боевых действий, самих этих истребителей не будет достаточно. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, объяснив, что для этого нужно.
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Главное условие, при котором F-16 изменит ситуацию на фронте
Господство России в воздухе создает немало проблем. Об этом в частности упоминал Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist.
Эффективного противодействия российской авиации и управляемым авиабомбам у Украины не было.
"Даже когда по КАБам используют средства радиоэлектронной борьбы, их можно сбить с траектории полета, но она все равно где-то упадет. Если она ориентирована на позицию наших подразделений, то она может упасть в 300 – 500 метрах от них. упадет и что там есть", – объяснил Александр Коваленко.
Лучшее противодействие этому – ракетные комплексы, соответствующая авиация. Но следует также понимать, что помимо F-16 нужна и соответствующая номенклатура ракетного вооружения.
Необходима номенклатура вооружения на те же ракеты AIM120 AMRAAM. Кроме ракет требуется еще поддержка разведывательной авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения, чтобы полностью раскрыть все характеристики как F-16, так и всего ракетного оборудования.
– подчеркнул военный обозреватель.
Именно это определит, удастся ли Украине изменить ситуацию в воздухе, а россиянам станет опасно находиться в 70 – 100 километрах от линии боеприкосновения.
"Если это действительно будет так, то полностью изменит ситуацию в воздушном пространстве над временно оккупированными территориями", – подытожил Коваленко.
Истребители F-16 для Украины: коротко
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце ноября заявил, что F-16 не станут для Украины "серебряным шаром", имея в виду, что истребители смогут закончить войну сразу. Однако он убежден, что новая авиация в Украине поможет изменить ситуацию к лучшему.
- В воздушных целях ВСУ объяснили, что главная задача F-16 в Украине – дать отпор российской авиации. Ведь, например, сбивать баллистику истребители не могут. В то же время представитель ПС Юрий Игнат отметил, что F-16 способны уничтожать аэродинамические цели, а также отработать по наземным и надводным целям.
- К слову напомним, что передать Украине F-16 имеет также Бельгию. По последним сообщениям страна готовится передать истребители в 2025 году.