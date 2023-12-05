Предметом для обсуждения с бельгийской стороной не ограничились только передачей для наших военных истребителей F-16. Также речь идет и о подготовке пилотов и необходимого оборудования.
Смотрите также Это нонсенс: военный обозреватель объяснил, смогут ли российские Су-57 противостоять F-16
Встреча с бельгийским министром обороны
Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины,
– отметил Рустем Умеров.
По его словам, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.
Министерство обороны Украины отмечает, что Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.
Во время встречи стороны вынесли на обсуждение вопрос о возможности принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.
F-16 для Украины: последние новости
- В августе 2023 года часть союзников Украины сообщила о том, что они предоставят нашему государству 61 истребитель. Нидерланды и Дания были первыми, кто согласился передать самолеты нашим Воздушным силам.
- В ближайшие месяцы первые украинские пилоты могут завершить обучение на истребителях F-16.
- Блок 70/72 – это последняя модернизация F-16. В Воздушных силах Украины говорят, что она очень мощная, поэтому больше всего нуждаются именно в ней. Однако все зависит от того, что смогут предоставить нам партнеры.