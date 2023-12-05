Предметом для обговорення з бельгійською стороною не обмежилися лише передачею для наших військових винищувачів F-16. Також мова йде і про підготовку пілотів та необхідного обладнання.
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Зустріч з бельгійською міністеркою оборони
Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних Сил України,
– зазначив Рустем Умєров.
За його словами, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.
Міністерство оборони України зазначає, що Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
Також під час зустрічі сторони винесли на обговорення питання про можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.
F-16 для України: останні новини
- У серпні 2023 року частина союзників України повідомила про те, що вони нададуть нашій державі 61 винищувач. Нідерланди та Данія були першими, хто зголосилися передати літаки нашим повітряним силам.
- Протягом найближчих місяців перші українські пілоти можуть завершити навчання на винищувачах F-16.
- Блок 70/72 – це остання модернізація F-16. У Повітряних силах України кажуть, що вона надзвичайно потужна, тому найбільше потребують саме її. Проте все залежить від того, що зможуть надати нам партнери.