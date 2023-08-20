Данія прагне, щоб якнайбільше країн приєдналися до коаліції та сприяли боротьбі за свободу України. Варто зазначити, що 18 серпня США дали зелене світло на постачання F-16 в Україну з боку третіх сторін.

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Більше країн готові надати F-16

Разом з Нідерландами Данія оголосила про передачу літаків F-16 одразу після завершення навчань українських пілотів та інженерів. Країна переконана, що винищувачі допоможуть Україні ефективно оборонятися від Росії.

Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F-16 Данія тепер є лідером,

– заявив міністр оборони Данії.

Варто зазначити, що Данія та Нідерланди очолили створення коаліції, що навчатиме українців використовувати F-16. Про створення оголосили на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом із дев’ятьма іншими союзниками Данія готуватиме українців – країна закликала союзників долучатися до ініціативи.

Одразу після візиту в Нідерланди Володимир Зеленський зустрінеться з данською владою та бізнесом. Головними темами будуть також постачання Україні винищувачів та розвиток співпраці.

Доленосні рішення про передачу літаків