Данія прагне, щоб якнайбільше країн приєдналися до коаліції та сприяли боротьбі за свободу України. Варто зазначити, що 18 серпня США дали зелене світло на постачання F-16 в Україну з боку третіх сторін.
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Більше країн готові надати F-16
Разом з Нідерландами Данія оголосила про передачу літаків F-16 одразу після завершення навчань українських пілотів та інженерів. Країна переконана, що винищувачі допоможуть Україні ефективно оборонятися від Росії.
Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F-16 Данія тепер є лідером,
– заявив міністр оборони Данії.
Варто зазначити, що Данія та Нідерланди очолили створення коаліції, що навчатиме українців використовувати F-16. Про створення оголосили на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом із дев’ятьма іншими союзниками Данія готуватиме українців – країна закликала союзників долучатися до ініціативи.
Одразу після візиту в Нідерланди Володимир Зеленський зустрінеться з данською владою та бізнесом. Головними темами будуть також постачання Україні винищувачів та розвиток співпраці.
Доленосні рішення про передачу літаків
- Володимир Зеленський разом з першою леді відвідав Нідерланди. Головню темою візиту було постачання Україні винищувачів F-16.
- У ході візиту та розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте країна погодилася передати Україні 42 винищувачі F-16.
- Днем раніше президент побував у Швеції, де, зокрема, порушив тему передачі шведських літаків Gripen. Держава наразі розглядає запит України.