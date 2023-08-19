Наразі відомо, що Швеція розглядає запит України. 24 Канал зібрав інформацію про Saab JAS 39 Gripen й дослідив, чим вони відрізняються від бажаних F-16.

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  • екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;
  • розмах крил – 8,6 м;
  • максимальна злітна вага – 16,5 т;
  • корисне навантаження – до 7,2 т;
  • двигун – 10 тис. кгс на форсажі;
  • має 10 точок підвіски;
  • бойовий радіус – 1 500 км.

Ціна одного винищувача Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів, залежно від комплектації й умов постачання. Gripen позиціюють як найдешевший винищувач покоління 4+. Але важливо розуміти, що ціна коливається залежно від рівня модернізації.

Зокрема версія JAS 39E/F отримала новий двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Окрім того, був у 1,5 раза збільшений об'єм палива, який тепер дозволяє досягти бойового радіуса у 1300 км проти 800 км у JAS 39C/D. Також було збільшено і максимальну злітну вагу – до 16,5 тонн та кількість точок підвіски озброєння – з 8 до 10.

Також в оновлених винищувачах нове комп’ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистацнійна система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою.

Обидва літаки відносять до одного класу легких однодвигунних літаків 4+ покоління.

З точки зору основних характеристик, то Gripen JAS 39E/F програє за максимальною вагою F-16V Block 70/72: 21,7 тонни проти 16,5 тонни (у попередніх версіях параметри майже схожі – 14 тонн проти 16,5 тонн). Хоча шведський літак має на одну точку підвіски більше: 10 проти 9. Але льотні характеристики: максимальна швидкість, практична стеля тощо будуть майже ідентичними,
– пояснили в Defense Express.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив виданню "Факти", що Gripen не таких унікальний винищувач, як F-16. Однак він дешевший та менший від нього за розмірами.

Через менші розміри Gripen витрачає менше пального, тож економніший. Однак він має менше бойове навантаження – 5 т. Натомість F-16 має значно більше бойове навантаження – майже 8 т.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць,
– сказав Олексій Гетьман.

Бортове оснащення сучасними цифровими системами, якщо порівнювати F-16V Block 70/72 та JAS 39E/F, умовно однакові. Проте у випадку порівняння старіших версій (Block 50/52 та JAS 39C/D) перевагу, скоріш за все, має американський літак.

Однак і Gripen JAS 39 має одну рішучу перевагу над F-16 – це невибагливість до смуг та міжпольотного обслуговування. Адже за доктриною шведських повітряних сил, у випадку війни літаки мають розосередитись та базуватися навіть на автомобільних шляхах. Очевидно, це дуже підходить для українських умов.

Крім того, JAS 39 Gripen має одну з найдешевших льотних годин серед винищувачів, і це дуже важливо для України. Так, вартість однієї льотної години Gripen для версії JAS 39C/D становить 7–8 тисяч доларів і, за непідтвердженою інформацією, 4 тисячі доларів для JAS 39E/F. Для порівняння, цей доволі абстрактний показник у F-16 – близько 7–8 тисяч доларів, а для лінійки F/A-18 взагалі 12–18 тисяч доларів.

Водночас попри економність та непогані показники, з Gripen є загроза, що платформа цих винищувачів не проживе довго. Відносно F-16 цієї загрози немає, тому що ці винищувачі точно виготовлятимуть та підтримуватимуть найближчі 10–20 років.

Також більшість сусідів України експлуатують чи будуть експлуатувати F-16. А загальна кількість операторів F-16 – близько трьох десятків країн. Натомість країн, які використовують Gripen, можна перерахувати на пальцях руки: Швеція, Чехія, Угорщина, Таїланд, ПАР, Бразилія.

Однозначно, JAS 39 Gripen підходять Україні своєю ціною, невибагливістю та малими експлуатаційними витратами. Крім цього, ці винищувачі мають широкий простір для подальшої модернізації. Цей винищувач однозначно кращий, ніж будь-який російський літак.

Арсенал озброєння Gripen дуже широкий й до нього підходять ракети від різних виробників, зокрема AIM-120 AMRAAM, ракети від MBDA, високоточні бомби GBU-12, крилаті та протикорабельні ракети.