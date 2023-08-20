Дания стремится, чтобы больше стран присоединились к коалиции и способствовали борьбе за свободу Украины. Следует отметить, что 18 августа США дали зеленый свет на поставку F-16 в Украину со стороны третьих сторон.

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Больше стран готовы предоставить F-16

Вместе с Нидерландами, Дания объявила о передаче самолетов F-16 сразу после завершения учений украинских пилотов и инженеров. Страна уверена, что истребители помогут Украине эффективно обороняться от России.

Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F16 для борьбы за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима, и благодаря пожертвованию самолетов F16 Дания теперь является лидером,

– заявил министр обороны Дании.

Следует отметить, что Дания и Нидерланды возглавили создание коалиции, которая будет учить украинцев использовать F-16. О создании объявили на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе с девятью другими союзниками Дания будет готовить украинцев – страна призвала союзников присоединяться к инициативе.

Сразу после визита в Нидерланды Владимир Зеленский встретится с датскими властями и бизнесом. Главными темами будут также снабжение Украины истребителями и развитие сотрудничества.

Судьбоносные решения о передаче літаків