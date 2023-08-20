В обед 20 августа стало известно, что супруги Зеленские прибыли в Нидерланды. Президент рассказал о целях визита в страну.

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Цель визита Зеленского в Нидерланды

По словам президента, впереди его ждут предметные переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте. Главный вопрос, который будут обсуждать во время встречи – поставки F-16 в Украину.

Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также в повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности,

– сообщил Зеленский.

Отметим, что днем ​​ранее, 19 августа, Владимир Зеленский посетил Швецию, где удалось добиться важных договоренностей.

Результаты визита Зеленского в Швецию