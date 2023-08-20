Об этом рассказал лётчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Учеба предусматривает наборы миссий, типичные тем, какие украинские пилоты сейчас выполняют, и "в той среде, в которой приходится воевать нашим бойцам",

– объяснил летчик, который уже проходит обучение по полетам на F-16.

Сколько времени длится обучение

Moonfish рассказал, что освоить управление истребителем F-16 четвертого поколения можно за полгода. В то же время учебный курс не имеет четких временных рамок и может изменяться в зависимости от индивидуальных достижений летчиков.

Требования к пилотам

Также летчик рассказал, что сам F-16 имеет очень много разных систем, и самым главным в обучении является овладение авионикой и системой вооружения на истребителе.

Пилоты, проходящие обучение, также должны иметь высокий уровень владения английским языком.

Инженеры, которые в будущем будут обслуживать самолеты F-16, скорее всего, будут учиться не менее 6 месяцев.

Обратите внимание! Украинские пилоты, инженеры и техники в определенном количестве уже приступили к обучению на самолетах F-16. Об этом 24 Каналу заявил министр обороны Украина Алексей Резников. В программу обучения также входит обучение по английскому языку, ведь базового уровня иностранного недостаточно.

Когда Украина получит F-16