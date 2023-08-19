Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в интервью в эфире телемарафона пролил свет на интересующие многих вопросы. В частности, кто же будет сидеть за штурвалом американских истребителей F-16, когда их предоставят Украине.

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Будущее за молодыми пилотами

Это подчеркнул Николай Олещук. Он отметил, что в Великобританию на обучение отправили пилотов, выпустившихся в 2023 году.

Если говорить о Швеции, то туда тоже отправили молодых пилотов. Они окончили обучение в 2016 году и уже имеют достаточный боевой опыт.

В то же время Олещук заметил, что система подготовки на Западе достаточно гибкая. Индивидуально подходят к абсолютно каждому пилоту. Для этого он проходит тестирование, чтобы узнать, на что он способен.

Командующий отметил, что в преддверии двух наших пилотов тестировали инструкторы из США. Обратил он внимание на всеобщую подготовку на F-16. Она длится целых 32 месяца. Но относительно наших двух пилотов приняли решение, что они смогут овладеть истребителями за 4 месяца. То есть разница в 8 раз.

Он также отметил, что подобного типа самолеты сделаны так, чтобы пилот был сосредоточен только на использовании вооружения и военной техники. А это значит, что он не будет отвлекаться на управление воздушным судном во время боевой работы.

Здесь он привел в пример старенький "Жигуль" и иномарку. В последней есть контроль содержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и другие функции, облегчающие жизнь водителя. Нечто схожее и с F-16.

Также Николай Олещук подчеркнул, что сначала Воздушные силы проводили на своем уровне тестирование пилотов. Прежде интересовало знание английского языка. В роде войск понимают, что оно чрезвычайно важно в овладении истребителями западного образца.

К слову, командующий Воздушными силами ВСУ составил рейтинг самолетов, в которых нуждается Украина. И говорится не только об американских F-16.