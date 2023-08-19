Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в інтерв'ю в ефірі телемарафону пролив світло на питання, які цікавлять багатьох. Зокрема те, хто ж сидітиме за штурвалом американських винищувачів F-16, коли їх нададуть Україні.

Читайте також Навчання українських пілотів на Gripen: Зеленський заявив про старт тестових випробувань

Майбутнє за молодими пілотами

На цьому наголосив Микола Олещук. Він зазначив, що до Великої Британії на навчання відправили пілотів, які випустилися у 2023 році.

Якщо говорити про Швецію, то туди теж відправили молодих пілотів. Вони закінчили навчання у 2016 році та вже мають достатній бойовий досвід.

Водночас Олещук зауважив, що система підготовки у країнах достатньо гнучка. Індивідуально підходять до абсолютно кожного пілота. Для цього він проходить тестування, щоб дізнатися, на що здатний.

Командувач зауважив, що напередодні двох наших пілотів тестували інструктори зі США. Звернув він увагу на загальну підготовку на F-16. Вона триває цілих 32 місяці. Але щодо наших двох пілотів ухвалили рішення, що вони зможуть опанувати винищувачі за 4 місяці. Себто різниця у 8 разів.

Він також зауважив, що подібного типу літаки зроблені так, щоб пілот був зосереджений лише на використанні озброєння і військової техніки. А це означає, що він не відволікатиметься на керування повітряним судном під час виконання бойової роботи.

Тут він навів у приклад старенький "Жигуль" та іномарку. В останній є контроль утримання у смузі, адаптивний круїз-контроль та інші функції, які полегшують життя водія. Щось подібне і з F-16.

Також Микола Олещук підкреслив, що спочатку Повітряні сили проводили на своєму рівні тестування пілотів. Передовсім цікавив рівень знання англійської мови. У роді військ розуміють, що воно надзвичайно важливе в опануванні винищувачів західного зразка.

До слова, командувач Повітряних сил ЗСУ склав рейтинг літаків, яких потребує Україна. І мовиться не лише про американські F-16.