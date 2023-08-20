Про це розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Навчання передбачає набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям",

– пояснив льотчик, який уже проходить навчання по польотах на F-16.

Скільки часу триває навчання

Moonfish розповів, що освоїти управління винищувачем F-16 четвертого покоління можна за пів року. Водночас навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

Вимоги до пілотів

Також льотчик розповів, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.

Пілоти, які проходять навчання, також повинні мати високий рівень володіння англійською мовою.

Інженери, які в майбутньому обслуговуватимуть літаки F-16, найімовірніше, навчатимуться не менше 6 місяців.

Зверніть увагу! Українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості уже розпочали навчання на літаках F-16. Про це 24 Каналу заявив міністр оборони України Олексій Резніков. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

Коли Україна отримає F-16