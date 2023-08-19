Про це 24 Каналу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, зауваживши, що розкривати подробиці щодо цих навчань не буде.

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"Навчання вже розпочалися", – заявив Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

Коли завершаться навчання

За словами Олексія Резнікова, про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки,

– наголосив міністр оборони України.

Однак важливо ще те, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів – не є зброєю, а є лише носієм. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, будуть звертатися за згодою на це до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", – зауважив Олексій Резніков.

Що треба для того, аби F-16 вже виконував завдання

Нині ця друга частина, за словами міністра оборони, пишеться. Резніков наголосив, що не сумнівається в тому, що Повітряні сили ЗСУ застосовуватимуть винищувачі F-16. Однак коли саме – питання поки що відкрите.

Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців,

– сказав міністр оборони України.

Ці терміни стали зрозумілими після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Згідно з рівнем їхньої підготовки та здібностей стало зрозуміло, що нормальний мінімум для навчання саме такий.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав міністр оборони України.

Тому літак не зможе виконувати бойове завдання, якщо немає закріпленої за ним команди. Однак скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків – невідомо.

"Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", – додав Резніков.

Важливо! Повне інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим дивіться на ютубі 24 Каналу згодом.

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