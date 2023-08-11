Як зазначають журналісти, перша група з шести українських пілотів не опанує західні винищувачі миттєво. Кажуть, що це може статися хіба що влітку наступного року. Відповідні заяви зробили високопоставлені українські урядовці та військові.

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У чому полягають труднощі

Передовсім вони пов'язані з затримками з боку західних партнерів. Вони не сприяли, якщо не гальмували, реалізації програми навчання для пілотів з України.

У WP наголошують, що графік демонструє розрив між:

прихильниками нашої держави, які вважають F-16 частиною довгострокової оборони України;

самим Києвом, який "відчайдушно вимагає, щоб винищувачі якнайшвидше досягли бойового простору".

У виданні зазначають, що повітряні судна вважають критично важливими для боротьби з російськими загарбниками.

Зміни відбуваються, але повільно

Слід розуміти, що понад рік тому Джо Байден відкидав прохання України надати F-16. А вже у травні 2023 року свою позицію він змінив. Ба більше, заявив, що підтримує ідею навчання українських пілотів на цих повітряних суднах. Та й підтримав передачу літаків іншими державами.

Власне, очолити процес навчання зголосилися Данія та Нідерланди. Це дало надію на те, що невдовзі ці повітряні судна оборонятимуть небо над Україною.

Але є одне "але". Навчання постійно переносили. Нарешті у серпні стало відомо, що перші кілька пілотів відправилися на опановування F-16. А це означає, що найближчі пів року думати про ці повітряні судна у небі над Україною – зась.

І це суттєва проблема. Адже з допомогою F-16 ми могли б мати значну перевагу у небі. Це був би важливий компонент для знищення російських ракет, які ворог випускає щодня. А ще з допомогою цих літаків можна було б пришвидшити деокупацію, прикриваючи наших захисників з повітря.

В Україні критикують зволікання

Західних партнерів розкритикував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він невдоволений тим, що союзники вичікують, коли наші військові проведуть широкомасштабний контрнаступ без сучасної військово-повітряної сили. Він наголошував на важливості F-16, щоб конкурувати з ворогом у повітрі та мати перевагу.

Звернімо увагу на те, що окупанти взялися за знищення портової інфраструктури України. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, такими темпами у нас за 2 – 3 місяці не залишиться взагалі портів. Тож вона нагадала, що ЗСУ гостро потребують F-16. Ними можна буде бити по системах озброєння Росії та її кораблях, з яких ворог випускає ракети.

Михайло Подоляк в ефірі телемарафону закликав не поспішати з висновками. За його словами, слід спочатку дочекатися на результати навчання. Після цього розбудовуватиметься логістика, щоб літаки могли надходити до України.

Але я не бачу тут такого терміну, про який ви говорите (до наступного літа – 24 Канал). Знову ж таки, всі ці анонімні джерела, які це коментують… мають дві мети. Перша: це обов’язковий хайп. Друга: певне депресія,

– наголосив він.

Останнє, на думку Подоляка, мало б наштовхнути нас на думку, як "злити" війну.

Наостанок додамо, що у День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський спробував на собі симулятор F-16. Він не лише "політав" на західному винищувачі, а й "влучив" у віртуальну ціль – Ту-95.