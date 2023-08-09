Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що українські військові сподіваються, що процес з навчанням на винищувачах F-16 пришвидшуватиметься і надалі, передає 24 Канал.

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Ігнат прокоментував рішення США щодо навчання пілотів

Юрій Ігнат зауважив, що "зелене світло", про яке говорили у Сполучених Штатах, просто "стало ще зеленішим".

Тобто є зрушення. Зараз ідуть процеси, які повинні пройти, це всі формальності. В нас є створена авіаційна коаліція, в яку входять чимало країн, які будуть допомагати Україні опановувати новий тип літака F-16,

– наголосив він.

Попри це, речник нагадав, що раніше в Конгресі США був прийнятий законопроєкт, щодо виділення коштів у розмірі 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Ігнат наголосив, що саме Сполучені Штати є країною-виробником цього літака, яка має всі права на їхні технології.

"Від них буде дуже багато залежати: всі дозволи щодо навчання пілотів, освоєння цих технологій, передачі самих літаків", – сказав він.

У Повітряних силах також сподіваються, що всі ці процеси пришвидшать, адже Україні потрібен цей "літак із широким спектром дій", який здатен змінити хід війни.

Коли почнеться навчання пілотів

Ігнат також назвав приблизний термін, коли можна очікувати початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, це може бути кінець літа 2023 року.

Це та відправна точка, коли почнеться процес відправлення першої групи наших пілотів,

– сказав речник Повітряних сил.

Наостанок він розповів, що навчання поки що заплановане у Європі, зокрема, у Данії й інших країнах, які мають майданчики для навчання наших фахівців. Однак у Повітряних силах очікують, що, можливо, наші пілоти зможуть навчатися і "за океаном".

Що відомо про рішення США щодо навчання пілотів