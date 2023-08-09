Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что украинские военные надеются, что процесс с обучением на истребителях F-16 будет ускоряться и дальше, передает 24 Канал.

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Игнат прокомментировал решение США по обучению пилотов

Юрий Игнат отметил, что "зеленый свет", о котором говорили в Соединенных Штатах, просто "стал еще зеленее".

То есть, сдвиги существуют. Сейчас идут процессы, которые должны пройти, это все формальности. У нас создана авиационная коалиция, в которую входят немало стран, которые будут помогать Украине овладевать новым типом самолета F-16.

– подчеркнул он.

Несмотря на это, представитель напомнил, что ранее в Конгрессе США был принят законопроект, по выделению средств в размере 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Игнат подчеркнул, что именно Соединенные Штаты являются страной-производителем этого самолета, обладающей всеми правами на их технологии.

"От них будет очень многое зависеть: все разрешения по обучению пилотов, освоению этих технологий, передаче самих самолетов", – сказал он.

В Воздушных силах также надеются, что все эти процессы ускорятся, ведь Украине нужен этот "самолет с широким спектром действий", способный изменить ход войны.

Когда начнется обучение пилотов

Игнат также назвал примерный срок, когда можно ожидать начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16. По его словам, это может быть конец лета 2023 года.

Это та отправная точка, когда начнется процесс отправки первой группы наших пилотов,

– сказал спикер Воздушных сил.

В заключение он рассказал, что обучение пока запланировано в Европе, в частности, в Дании и других странах, имеющих площадки для обучения наших специалистов. Однако в воздушных силах ожидают, что, возможно, наши пилоты смогут учиться и "за океаном".

Что известно о решении США по обучению пилотов