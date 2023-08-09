Как оказалось, россияне имитировали пуски ракет "Кинжал" со своих самолетов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат раскрыл детали последней тревоги

Юрий Игнат объяснил, что информационное напряжение поднялось из-за того, что была "зарубка" в районе северных областей нашего государства. А поскольку в небе были МиГ-31К, то из-за этого сообщили о якобы движении "Кинжалов".

Соответственно, многие телеграм-каналы начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в сторону Винницкой области и так далее,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил также отметил, что "засечка" со скоростью 7 500 километров в час – это вероятный признак того, что оккупанты могли запустить гиперзвуковую ракету. Он также напомнил, что подобные действия россияне предпринимали и в канун Дня Воздушных сил, но тогда они запустили уже реальные ракеты впоследствии.

"Имитационные – то есть работают вражеские средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы – 24 Канал) и создаются такие ложные "засечки"", – подчеркнул Игнат.

В заключение он отметил, что во время последней тревоги информации о прилетах или взрывах на территории Украины – не сообщали.

Что известно о последней воздушной тревоге в Украине