Как оказалось, россияне имитировали пуски ракет "Кинжал" со своих самолетов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Игнат раскрыл детали последней тревоги
Юрий Игнат объяснил, что информационное напряжение поднялось из-за того, что была "зарубка" в районе северных областей нашего государства. А поскольку в небе были МиГ-31К, то из-за этого сообщили о якобы движении "Кинжалов".
Соответственно, многие телеграм-каналы начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в сторону Винницкой области и так далее,
– подчеркнул он.
Спикер Воздушных сил также отметил, что "засечка" со скоростью 7 500 километров в час – это вероятный признак того, что оккупанты могли запустить гиперзвуковую ракету. Он также напомнил, что подобные действия россияне предпринимали и в канун Дня Воздушных сил, но тогда они запустили уже реальные ракеты впоследствии.
"Имитационные – то есть работают вражеские средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы – 24 Канал) и создаются такие ложные "засечки"", – подчеркнул Игнат.
В заключение он отметил, что во время последней тревоги информации о прилетах или взрывах на территории Украины – не сообщали.
Что известно о последней воздушной тревоге в Украине
- Воздушная тревога в Украине прозвучала около 17:40 9 августа 2023 года. Тогда в небо подняли российские самолеты МиГ-31, являющиеся потенциальными носителями гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
- Впоследствии мониторинговые телеграм-каналы начали сообщать о якобы пусках "Кинжалов" по территории Украины. В частности, эти ракеты якобы улетали в центральные и южные области нашего государства.
- В итоге информация о пусках не подтвердилась. Отбои тревог раздались в 18:07.
- Эта тревога была уже второй за день. Ведь за несколько часов до этого также по всей Украине звучали сирены из-за взлета самолета МиГ-31К.