Украинцев призывали находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Воздушная тревога была объявлена около 16:02. Затем она распространилась на всю территорию Украины.

Около 16:02 Воздушные силы ВСУ предупредили, что есть ракетная угроза для всех областей. Людей призвали немедленно перейти в места безопасности.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– говорилось в сообщении.

Впоследствии в сети сообщили, что полеты экипажей МиГ-31К (могут нести "Кинжалы") – запланированы. Очевидно, оккупанты проводят "учения". Надеемся, не обойдется и без "отрицательных" взлетов.

Отбои стартовали примерно в 16:47.

Кроме того, людей просят доверять только информации из официальных источников. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. О ракетной угрозе украинцев, в частности, извещают Воздушные силы ВСУ в своем официальном телеграмм-канале.