Українців закликали перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Повітряну тривогу оголосили близько 16:02. Згодом вона поширилася на всю територію України.

Близько 16:02 Повітряні сили ЗСУ попередили, що є ракетна загроза для усіх областей. Людей закликали негайно перейти у місця безпеки.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– мовилося у повідомленні.

Згодом у мережі повідомили, що польоти екіпажів МіГ-31К (можуть нести "Кинджали") – заплановані. Вочевидь, окупанти проводять "учєнія". Сподіваємося, не обійдеться й без "від'ємних" злетів.

Відбої стартували близько 16:47.

Окрім того, людей просять довіряти лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти атакують Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками. Про ракетну загрозу українців, зокрема, сповіщають Повітряні сили ЗСУ у своєму офіційному телеграм-каналі.