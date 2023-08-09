Про головні події 9серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал. Дивіться такожУ Покровську зросла кількість жертв, США планують оголосити допомогу: хронологія 531 дня війни 6:12 За словами Петра Андрющенка, також оборонці "Азовсталі" настільки налякали російських окупантів торік, що територію заводу вирішили "освятити". Так, ворог влаштовував хресну ходу, щоб вигнати звідти демонів. 6:00Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що зараз росіяни розміновують меткомбінат "Азовсталь" – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал.Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал.Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються. 1:12 У ЦПК заявили, щоМіноборони витратило на зброю близько 27 мільярдів гривень, але її не отримало.27 мільярдів гривень – це загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, яка складає 33 мільярди гривень. З неї вже вирахували 5,86 мільярда (заборгованість за речовим забезпеченням), а також 1 мільярд – орієнтовний розмір заборгованості за іншими програмами оборонного відомства. Джерела Центру протидії корупції підтверджують такі підрахунки. 0:25 Також на Херсонщині окупанти відключили абонентів від операторів мобільного зв’язку Росії й дротового Інтернету. Під час цього вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації. 0:20 У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ, але у Міноборони попередили про провокацію. Так, на Херсонщині росіяни поширювали фейки про відведення військ Росії. Уцей час агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до "правоохоронних органів".