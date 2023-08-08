Про головні події 8 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал. Дивіться також ЗСУ просунулися під Вугледаром, а росіяни пруть на Білогорівку: зміни карти фронту за тиждень 05:28В окупованому Маріуполі на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, загарбники відкрили супермаркет. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Петро Андрющенко. 03:40 Окупанти панічно укріплюють Токмак, Бердянськ і Мелітополь на Запоріжжі.У цих містах зосереджена велика кількість техніки та особового складу ворога, які він з усіх сил намагається захистити від "бавовни". Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. 03:04Мережею ширяться чутки, що буцімто пес Патрон помер. Втім, у МВС та на сторінці собаки-зірки спростували фейк. 02:34 У ГУР припускають, що до вибуху в турецькому порту Дерінджеможе бути причетна Росія. Українська розвідка планує перевірити всю інформацію. 01:21 Почалися відбої тривоги. 00:52 Загроза застосування балістики поширилася й на Кіровоградську та Черкаську області. 00:34 Сирени на Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. 00:33 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 00:32 У Харківській, Полтавській та Донецькій областях оголосили тривогу. 00:31Під час ракетного обстрілу Покровська на Донеччині зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.