Про головні події 8 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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