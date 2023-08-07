Наразі рятувальники намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки по багатоповерховому будинку, усім постраждалим надається необхідна допомога. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ракетну атаку Покровська в Донецькій області.

До теми Росія вдарила по житловому будинку в Покровську, є жертви: Зеленський показав кадри

Що відомо про жертв атаки Покровська

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31. З них – 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Загинуло 5 осіб. Станом на 21:22 очільник МВС Ігор Клименко сказав, що відомо про 5 загиблих та 18 поранених унаслідок ракетної атаки Покровська.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів деталі стосовно жертв ракетної атаки по Покровську. Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники розбирають завали й рятують людей.

Він зазначив, що внаслідок першого прильоту загинуло 4 особи, а постраждали – ще 3 людини. Але під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних – травмовані внаслідок цинічного удару росіян.

Інформацію про загибель працівника ДСНС підтвердив і очільник служби Сергій Крук. Водночас він додав, що вже 5 рятувальників зазнали поранень.

Внаслідок ракетної атаки по Покровську є жертви й постраждалі / Фото ДСНС

Які наслідки ракетної атаки по Покровську

Президент України Володимир Зеленський першим відреагував на ракетний удар по Покровську. Він зазначив, що російська армія вдарила по багатоповерховому будинку у місті.

Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви,

– зазначив президент.

Він також додав, що на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Крім цього він закликав зупинити російський терор.

"Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", – підсумував глава держави.

Зеленський відреагував на обстріл Покровська / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Згодом про атаку висловився й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що російська армія запустила дві ракети по житловому будинку у Покровську.

Рятувальники та медики працюють. Росіян треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних,

– наголосив Єрмак.

Єрмак показав наслідки атаки на Покровськ / Відео з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

Під час атаки ворог пошкодив:

9-поверхівку та 5-поверхівку;

житлові будинки у приватному секторі;

готель;

заклади харчування;

магазини;

адміністративні будівлі.

Наслідки ракетної атаки по Покровську / Фото з телеграм-каналу Павла Кириленка

Які ракети могли застосувати для обстрілу Покровська

В Офісі Генпрокурора зазначили, що російські загарбники, ймовірно, обстріляли місто ракетами типу "Іскандер". Внаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа.

На даний час на місцях влучання ворожої зброї працюють рятувальники й правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих наразі з’ясовується,

– сказали правоохоронці.

Крім того, в Офісі Генпрокурора наголосили, що вже через пів години стався обстріл ще одного цивільного об’єкту, що розташований поруч із даним житловим будинком. Пошкоджені торговельні заклади та інші об’єкти.

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.