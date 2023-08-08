Розпочав своє звернення президент України з того, що у другій половині 8 серпня завершилася рятувально-пошукова операція у Покровську. Глава держави зазначив, що загинуло 9 людей і ще 82 зазнали поранень.
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За життя хлопчика борються медики
Президент зазначив, що усім надають необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих – двоє хлопчиків. За життя одного з них борються медики, адже він у важкому стані.
Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості,
– наголосив президент.
Звернення Зеленського від 8 серпня: дивіться відео
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