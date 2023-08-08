Президент України Володимир Зеленський заявив, що наратив про те, що Росія воює з НАТО на території України, створила країна-агресорка, щоб "хоч якось виправдати" свої потуги на полі бою. У Росії не можуть повірити, що їхній армії протистоїть українська.
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Україна в НАТО – гарантія безпеки для Росії
За словами Зеленського, Україні не потрібні жодні військові бази на своїй території. Ба більше, на його думку, Балтійські країни "були б раді", якби українські воїни після війни охороняли їхні кордони.
Всі розуміють, що в нас сильна армія. Нам не потрібні ніякі бази. У нас немає ніяких баз,
– сказав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна має наочний приклад того, що там, де НАТО, там немає війни. Саме це питання для нашої держави є принциповим у контексті вступу до Альянсу.
За словами президента України, всі вступали в НАТО, бо боялися, що Радянський Союз повернеться назад.
НАТО для України – це не наступальна операція. Ми ніколи ніде не наступали. Всюди, де ми наступаємо, це наша територія,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна веде бойові дії на своїй території та повертає її під свій прапор. На думку Зеленського, вступ України до Альянсу навпаки є гарантією безпеки для Росії, і Кремль має бути вдячним за це.
Країни НАТО не приходять на території інших країн,
– наголосив він.
Володимир Зеленський вкотре повторив, що НАТО для України – це насамперед гарантії безпеки.
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