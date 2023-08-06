Секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону дав зрозуміти, що Україна навряд чи зможе повернути той ядерний арсенал, який в неї забрали. Проте він вказав на альтернативний спосіб розв'язання проблеми, передає 24 Канал.

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Данілов також скептично поставився до ідеї створення власної ядерної зброї у майбутньому. Він закликав українців подивитися на це реалістично.

Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни – це складна річ,

– пояснив секретар РНБО.

Втім, він навів приклад деяких країн, які самі не володіють ядерною зброєю, але отримують її від держав-членів НАТО. Данілов не став прогнозувати, чи працюватиме це у випадку України. За його словами, це питання є складною, відповідальною та важкою роботою.

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