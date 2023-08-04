Від представників Кремля часто можна почути ядерні погрози. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в одному з інтерв'ю заявив, що уникнути потенційної небезпеки такого виду – можливо. Головне – ліквідовувати всі ракети, які летять на нашу державу.

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Визначити тип боєзаряду неможливо

За словами спікера, не видається можливим стовідсотково визначити, якого типу боєзаряди ворог випускає по Україні. Власне, не допомагають у цьому навіть спеціальні монітори та аналіз таких параметрів, як швидкість ракети, її курс та висота польоту.

Якби можна було заздалегідь встановити, чи несе озброєння ядерну боєголовку, чи – ні, то, звісно, було б простіше. А так, вкрай важливо знищувати усе, що Росія випускає по нашій державі, оскільки це може допомогти мінімізувати наслідки катастрофи.

Попри це, Збройні Сили завжди беруть до уваги фактори, перелічені вище, а особливо акцентуюють на районі, звідки було здійснено запуск. Як зазначив Ігнат, ППО України – завжди напоготові.

Зверніть увагу! Оскільки визначити заздалегідь, чи запустила Росія саме ядерну ракету, – неможливо, то ніякої "особливої тривоги" у разі початку ядерної війни очікувати не слід. Тому й дбати про власну безпеку потрібно повсякчас.

Ядерна небезпека з боку Білорусі