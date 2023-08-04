От представителей Кремля часто можно услышать ядерные угрозы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в одном из интервью заявил, что избежать потенциальной опасности такого вида – возможно. Главное – ликвидировать все ракеты, летящие на наше государство.

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Определить тип боезаряда невозможно

По словам спикера, не представляется возможным стопроцентно определить, какого типа боезаряды враг выпускает по Украине. Не помогают в этом даже специальные мониторы и анализ таких параметров, как скорость ракеты, ее курс и высота полета.

Если бы можно было заранее установить, несет ли вооружение ядерную боеголовку, или – нет, то, конечно, было бы проще. А так крайне важно уничтожать все, что Россия выпускает по нашему государству, поскольку это может помочь минимизировать последствия катастрофы.

Несмотря на это, Вооруженные Силы всегда принимают во внимание перечисленные выше факторы, а особенно акцентируют на районе, откуда был осуществлен запуск. Как отметил Игнат, ПВО Украины – всегда наготове.

Обратите внимание! Поскольку определить заранее, запустила ли Россия именно ядерную ракету, невозможно, то никакой "особой тревоги" в случае начала ядерной войны ожидать не следует. Поэтому и заботиться о собственной безопасности нужно постоянно.

Ядерная опасность со стороны Беларуси