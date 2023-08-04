От представителей Кремля часто можно услышать ядерные угрозы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в одном из интервью заявил, что избежать потенциальной опасности такого вида – возможно. Главное – ликвидировать все ракеты, летящие на наше государство.
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Определить тип боезаряда невозможно
По словам спикера, не представляется возможным стопроцентно определить, какого типа боезаряды враг выпускает по Украине. Не помогают в этом даже специальные мониторы и анализ таких параметров, как скорость ракеты, ее курс и высота полета.
Если бы можно было заранее установить, несет ли вооружение ядерную боеголовку, или – нет, то, конечно, было бы проще. А так крайне важно уничтожать все, что Россия выпускает по нашему государству, поскольку это может помочь минимизировать последствия катастрофы.
Несмотря на это, Вооруженные Силы всегда принимают во внимание перечисленные выше факторы, а особенно акцентируют на районе, откуда был осуществлен запуск. Как отметил Игнат, ПВО Украины – всегда наготове.
Ядерная опасность со стороны Беларуси
- Следует упомянуть, что Россия частично разместила свой нуклеарный арсенал на территории Беларуси. Очевидно, чтобы запугать Украину, а вместе с ней весь цивилизованный мир своими опасными ракетами.
- Кстати, недавно в Кремле заявили, что это якобы НАТО виновато в том, что Россия начала переброску ядерного оружия в соседнюю страну. По словам пропагандистов, действия Альянса "не оставили выбора" для Путина, поэтому он принял ответные меры.
- Как лгут в Москве, "единственным условием" для того, чтобы Россия убрала свой арсенал из Беларуси, является вывоз из европейских стран НАТО американского ядерного оружия.
- Конечно, вряд ли Альянс пойдет на такой шаг. Тем более верить российским террористам и захватчикам нельзя ни в коем случае.