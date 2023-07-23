Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что в связи с расположением Путиным тактического ядерного вооружения в Беларуси возникает вопрос о принадлежности к нему. Александра Лукашенко. Об этом Жданов рассказал на своем ютуб-канале. 24 Канал.

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Путин не выпустит из рук "красную кнопку"

Он отметил, что на Западе первым возник вопрос, не против кого направлено это оружие или для чего оно размещено в Беларуси, а будет ли к нему доступ белорусский диктатор.

Лукашенко даже глянуть не разрешат на то ядерное оружие. Разве что издалека,

– предположил военный эксперт.

Будет ли Лукашенко доступ к российскому ядерному оружию, расположенному в Беларуси: смотрите видео

Олег Жданов уверен, что Путин не выпустит из рук "красную кнопку", управляющую ядерным оружием и не даст возможности Лукашенко им побрякать.

В то же время у западных стран есть опасения относительно расположения ядерки в Беларуси из-за провокационного заявления Лукашенко. Он отметил, что применит без раздумий ядерное оружие, если кто-то решится напасть на Беларусь.

Как Лукашенко "пугал" ядерным оружием Запад

Белорусский диктатор, комментируя расположение ядерного оружия в его стране, отметил, что оно может быть применено только по одной причине – если Белорусский диктатор, комментируя расположение ядерного оружия в его стране, отметил, что оно может быть применено только по одной причине – если произойдет агрессия против Беларуси . Он добавил, что, мол, не дай Бог, чтобы ему пришлось принимать решение об использовании ядерки. Однако в этот момент, по словам Лукашенко, у него не будет никаких колебаний.

Что известно о расположении российского ядерного оружия в Беларуси