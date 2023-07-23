Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что в связи с расположением Путиным тактического ядерного вооружения в Беларуси возникает вопрос о принадлежности к нему. Александра Лукашенко. Об этом Жданов рассказал на своем ютуб-канале. 24 Канал.
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Путин не выпустит из рук "красную кнопку"
Он отметил, что на Западе первым возник вопрос, не против кого направлено это оружие или для чего оно размещено в Беларуси, а будет ли к нему доступ белорусский диктатор.
Лукашенко даже глянуть не разрешат на то ядерное оружие. Разве что издалека,
– предположил военный эксперт.
Будет ли Лукашенко доступ к российскому ядерному оружию, расположенному в Беларуси: смотрите видео
Олег Жданов уверен, что Путин не выпустит из рук "красную кнопку", управляющую ядерным оружием и не даст возможности Лукашенко им побрякать.
В то же время у западных стран есть опасения относительно расположения ядерки в Беларуси из-за провокационного заявления Лукашенко. Он отметил, что применит без раздумий ядерное оружие, если кто-то решится напасть на Беларусь.
Как Лукашенко "пугал" ядерным оружием Запад
Белорусский диктатор, комментируя расположение ядерного оружия в его стране, отметил, что оно может быть применено только по одной причине – если произойдет агрессия против Беларуси. Он добавил, что, мол, не дай Бог, чтобы ему пришлось принимать решение об использовании ядерки. Однако в этот момент, по словам Лукашенко, у него не будет никаких колебаний.
Что известно о расположении российского ядерного оружия в Беларуси
- Впервые о такой возможности Путин заговорил в марте 2023 года. Свое решение он мотивировал тем, что Великобритания должна передать Украине оружие с обедненным ураном.
- В то же время, Лукашенко поддержал "инициативу" российского диктатора. По их планам, началась подготовка инфраструктуры для размещения в Беларуси тактического ядерного оружия. И ее расположение должно было состояться в начале июля.
- В минобороны России заявили, что Лукашенко вроде бы не сможет контролировать российскую ядерку – она будет только храниться на территории Беларуси. Хотя белорусский диктатор дерзко хвастался, что ему вроде бы достаточно сделать лишь один звонок Путину, что "согласовать нанесение какого-то там удара".
- СNN 21 июля со ссылкой на разведку США сообщило, что тактическое ядерное оружие из России уже размещена в Беларуси. Также в разведке отметили, что Минск и Москва преуспели в передаче оружия. Также издание подчеркнуло, что Лукашенко не будет контролировать ядерное оружие, это право будет иметь только у России.