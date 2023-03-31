В конце ноября 1996 года последний эшелон с ядерным оружием был отправлен в Россию, поскольку Беларусь подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако в 2023 году все изменилось – Россия собирается разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Важно Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Беларусь была мощным ядерным государством

Согласно информации из открытых источников, на момент развала СССР Беларусь была 8 страной мира по запасам ядерного оружия – общее количество боезарядов составляло 1120.

Кроме того, на территории Беларуси также было два шахтных пусковых комплекса. Первый засекреченный объект располагался в Поставском районе, второй – недалеко от Сморгоны. Однако сейчас эти места давно заброшены, большинство разграблены.



Карта размещения "ядерки" в Белоруссии до 1996 года / Фото motolko.help

Как выглядят прежние объекты "Холодной войны"

Пусковая установка "Двина"

Одна из крупнейших пусковых установок под названием Двина была расположена в Витебской области. Шахтная установка ядерного оружия принадлежала 346 ракетному полку 32 ракетной дивизии в районе населенного пункта Курсевичи.

Смотрите на карте, где размещалась пусковая установка

Комплекс начал работу в 1964 году и состоял из четырех ракетных шахт глубиной 30 метров. В них размещались советские баллистические ракеты Р-12.



Одна из пусковых шахт / Фото meridian28

В настоящее время шахта заброшена, давно разграблена и затоплена. Все оборудование оттуда увезли.



Затопленная шахта / Фото Onliner



Заброшенные коридоры командного пункта / Фото meridian28

Пусковая установка "Чусовая"

Шахтная пусковая установка "Чусов" была второй по масштабам. Она располагалась в деревне Слабсны, что в Гродненской области. На ее территории было три комплекса с ракетами 8К65У.

Смотрите на карте, где размещалась пусковая установка

В настоящее время этот комплекс сохранился. На его территории до сих пор есть защитные крышки шахт, зал для газовых баллонов с азотом и кислородом.



Баллоны с азотом и кислородом / Фото meridian28



Крышка одной из шахт / Фото meridian28

56-й полк ракетных войск специального назначения

Полк находится в селе Шерешево, Брестская область. В военном городке находились укрытия, стартовые площадки, командные пункты и узлы связи. Одновременно с полком была создана и ремонтно-техническая база, которая занималась обслуживанием ядерных боеголовок.

Смотрите на карте, где размещалась база обслуживания "ядерки"

До настоящего времени на территории городка сохранился только штаб – небольшое двухэтажное здание, рядом с ним также есть укрытие, предназначенное для защиты от химической и радиационной угрозы. Также сохранились и пусковые площадки для ракет Р-12.



Заброшенное здание военного городка / Фото meridian28



Укрытие на территории базы / Фото meridian28

403-й полк ракетных войск специального назначения

Этот полк также имел вооруженные баллистические ракеты средней дальности Р-12. Находился он вблизи населенного пункта Ружаны, также в Брестской области.

Смотрите на карте, где располагалась база

На территории боевой зоны были ремонтно-технические базы – хранилище ядерных боеголовок и баллистических ракет. Из них сохранились лишь некоторые здания, а вот жилая зона военного городка полностью разрушена.

Однако уцелели металлические основания, на которые устанавливали и закрепляли ракеты Р-12.

Больше фото из хранилища ядерных боеголовок в карусели

База хранения ядерного оружия "Гомель-30"

Для Беларуси это был уникальный объект – своего рода главный склад хранения ядерного оружия. База расположена в Гомельской области вблизи села Володарск. Именно сюда Россия может привести тактическое ядерное оружие.

Смотрите на карте, где расположена база "Гомель-30"

Центральная база хранения "Гомель-30" – это огромный комплекс построек. Там были технические зоны, хранилища ядерного оружия, собственная железнодорожная станция, автопарк и военный городок.

Что важно, каждое хранилище "ядерки" было изолировано друг от друга. У них хранились ядерные боеприпасы 6 видов:

авиационные бомбы и части крылатых ракет авиационного базирования;

боевые части тактических и оперативно тактических ракет и артиллерийские снаряды;

боевые части и боевые блоки ракет;

боевые части и боевые блоки ракет морского базирования и береговых ракетных комплексов, боевые части противокорабельных и противолодочных ракет, боевые зарядные отделения и боевые части торпед и ракет-торпед, якорные и донные мины, артиллерийские снаряды береговой артиллерии, глубинные бомбы

боевые части ракет ПВО;

стационарные и переносные инженерные мины.

База хранения "ядерки" "Гомель-30"

Из всех бывших баз ядерного оружия "Гомель-30" находится в лучшем состоянии. На ее территории до сих пор есть часть оборудования, а ангары можно оборудовать для хранения ядерного оружия. Поэтому в СМИ считают, что Путин может разместить тактическое ядерное оружие именно там.

Путин снова угрожает "ядерки"