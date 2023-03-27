Такое решение в Кремле приняли в ответ на действия Великобритании, которая пообещала предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Эта новость вызвала истерику у россиян, которые назвали такой шаг "серьезной эскалацией".

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Ядерное оружие могут привезти в Гомель

Специалисты InformNapalm провели исследование на основе открытых источников и выяснили, где Путин может хранить ядерное оружие. Вероятным местом хранения журналисты видят Гомельскую область, вблизи с границей.

Там расположен старый арсенал "Гомель-30" – это бывшая база хранения ядерного оружия. Во времена "холодной войны" СССР использовал этот склад в режиме большой секретности. Объект ограждали несколько периметров колючей проволоки, а вокруг были установлены пулеметные ДОТы. В советское время местным строго запрещали приближаться к арсеналу.



Где могут разместить ядерное оружие / Фото Inform Napalm

Долгое время "Гомель-30" был законсервирован, однако находится в удовлетворительном состоянии. На базе достаточно места для хранения от 8 до 10 тактических ядерных зарядов.

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