Такое решение в Кремле приняли в ответ на действия Великобритании, которая пообещала предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Эта новость вызвала истерику у россиян, которые назвали такой шаг "серьезной эскалацией".
К теме Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси в ответ на действия Британии
Ядерное оружие могут привезти в Гомель
Специалисты InformNapalm провели исследование на основе открытых источников и выяснили, где Путин может хранить ядерное оружие. Вероятным местом хранения журналисты видят Гомельскую область, вблизи с границей.
Там расположен старый арсенал "Гомель-30" – это бывшая база хранения ядерного оружия. Во времена "холодной войны" СССР использовал этот склад в режиме большой секретности. Объект ограждали несколько периметров колючей проволоки, а вокруг были установлены пулеметные ДОТы. В советское время местным строго запрещали приближаться к арсеналу.
Где могут разместить ядерное оружие / Фото Inform Napalm
Долгое время "Гомель-30" был законсервирован, однако находится в удовлетворительном состоянии. На базе достаточно места для хранения от 8 до 10 тактических ядерных зарядов.
Ядерные угрозы Путина: мировая реакция
- В США полностью готовы к любому развитию событий. Кроме того, хорошо известны координаты белорусских хранилищ для ядерного оружия. В Пентагоне подчеркивают, что это только очередная попытка манипуляции.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что действия президента России свидетельствуют о его страхе. Путин лишь фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники.
- В НАТО также отреагировали на заявление российского диктатора. Спикер Альянса заявил, что Запад не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. Вместе с тем, по его словам, хотя такие заявления опасны и безответственны, однако фактически никаких существенных изменений в ядерной политике России нет.
- В Польше считают, что решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Беларуси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины.