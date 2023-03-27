Таке рішення у Кремлі прийняли у відповідь на дії Великої Британії, яка пообіцяла надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Ця новина викликала істерику у росіян, які назвали такий крок "серйозною ескалацією".
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Ядерну зброю можуть привезти у Гомель
Фахівці InformNapalm провели дослідження на основі відкритих джерел й з'ясували, де Путін може зберігати ядерну зброю. Вірогідним місцем зберігання журналісти вбачають Гомельську область, що поблизу з кордоном.
Там розташований старий арсенал "Гомель-30" – це колишня база для зберігання ядерної зброї. У часи "холодної війни" СРСР використовував цей склад у режимі великої секретності. Об'єкт огороджували декілька периметрів колючого дроту, а навколо були встановлені кулеметні ДОТи. У радянські часи місцевим суворо заборонювали наближатися до арсеналу.
Де можуть розмістити ядерну зброю / Фото Inform Napalm
Тривалий час "Гомель-30" був законсервований, проте нині знаходиться у задовільному стані. На базі достатньо місця, аби зберігати від 8 до 10 тактичних ядерних зарядів.
Ядерні погрози Путіна: світова реакція
- У США абсолютно готові до будь-якого розвитку подій. Окрім того, їм добре відомі координати білоруських сховищ для ядерної зброї. У Пентагоні наголошують, що це лише чергова спроба маніпуляції.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дії президента Росії свідчать про його страх. Путін лише фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники.
- У НАТО також відреагували на заяву російського диктатора. Речник Альянсу заявив, що Захід не втрачає пильності та уважно стежить за ситуацією. Разом з тим, за його словами, хоч такі заяви є небезпечними та безвідповідальними, однак фактично ніяких суттєвих змін у ядерній політиці Росії немає.
- У Польщі вважають, що рішення президента Росії Владіміра Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України.