Про це 24 Каналу розповіла головна редакторка сайту "Хартія'97" Наталія Радіна. Вона підтвердила, що Олександр Лукашенко протягом кількох років просив Росію розмістити на території Білорусі ядерну зброю.

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Журналістка неодноразово наголошувала, що існує імовірність застосування ядерної зброї з території Білорусі.

Першим, за її словами, про це сказав американський історик Юрій Фельштинський, який попереджував, що з території Білорусі можливе використання ядерної зброї для завдання удару по території України.

Імовірність є

Радина переконана, що відкриття сховища для тактичної ядерної зброї стало першим кроком до можливого ядерного сценарію.

Це можна розглядати як певний шантаж зі сторони Путіна, але я все-таки це розглядала б як серйозну загрозу того, що Путін в паніці, істериці, в критичний момент може завдати удари ядерними тактичними ракетами по території України,

– зауважила спікерка.

Вона переконана, що в цій ситуації Лукашенко є абсолютним його союзником та помічником і зупинити його він ніяк не зможе, а буде тільки всіляко допомагати.

Радіна про імовірність ядерного удару з Білорусі: дивитись відео

Плани Росії щодо розміщення ядерної зброї