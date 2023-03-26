Об этом 24 Каналу рассказала главная редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина. Она подтвердила, что Александр Лукашенко несколько лет просил Россию разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

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Журналистка неоднократно отмечала, что существует вероятность применения ядерного оружия с территории Беларуси.

Первым, по ее словам, об этом сказал американский историк Юрий Фельштинский, предупреждающий, что с территории Беларуси возможно использование ядерного оружия для нанесения удара по территории Украины.

Вероятность есть

Радина убеждена, что открытие хранилища тактического ядерного оружия стало первым шагом к возможному ядерному сценарию.

Это можно рассматривать как определенный шантаж со стороны Путина, но я все-таки это рассматривала бы как серьезную угрозу того, что Путин в панике, истерике, в критический момент может нанести удары ядерными тактическими ракетами по территории Украины.

– заметила спикер.

Она убеждена, что в этой ситуации Лукашенко является абсолютным его союзником и помощником, и остановить его он никак не сможет, а будет только всячески помогать.

Радина об вероятности ядерного удара из Беларуси: смотреть видео

Планы России по размещению ядерного оружия