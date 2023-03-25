Об этом диктатор заявил во время интервью российским СМИ, сообщает 24 Канал. Однако речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия. Кремль хочет поступать так, как США в Европе.
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Диктатор снова решил пугать ядерным оружием
Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.
До 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
Мы уже помогли белорусам переоборудовать самолеты, 10 типов самолетов готовы к применению тактического оружия, передали "Искандер", с 3 апреля начинаем обучение экипажей, начинаем строительство хранилища для ядерного оружия,
– заявил диктатор.
Однако Путин отметил, что речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном
- Великобритания 21 марта заявила, что передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
- Эта новость вызвала истерику в России. Так, Владимир Путин назвал это серьезной "эскалацией". Но начал говорить о "войне до последнего украинца ", которую якобы затеял Запад.
- Интересно, что к истерии Путина присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он начал рассказывать, что после такого шага Великобритании Россия может передать Беларуси боеприпасы с настоящим ураном.
- В Минобороны Британии заметили, что Россия намеренно сеет дезинформацию. В ведомстве подтвердили, что отправят снаряды с обедненным ураном в Украину и добавили, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".
- Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным оружием. В то же время он посоветовал Кремлю, если тот действительно "беспокоится о здоровье танкистов" – вывести свои войска из Украины.