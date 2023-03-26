На це вже відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що кремлівський диктатор дуже передбачуваний.

Варте уваги Хто може натиснути на "ядерну кнопку": у Reuters проаналізували загрози з боку Росії

Путін зізнався, що йому страшно

Подоляк пояснив, що такі дії президента Росії свідчать про його страх. Адже поведінка Путіна схожа на ту, як поводяться дикі звірі, загнані в глухий кут.

Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він (Путін – 24 Канал) зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою,

– прокоментував радник.

Крім того, такими заявами Путін знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, що раніше на чергові залякування бункерного диктатора відреагував і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна", – наголосив Данілов.

Білорусь і ядерна зброя Росії: що відомо