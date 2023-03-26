У портфелі міститься нібито безліч кнопок. У розділі під назвою "Команда" є дві кнопки: біла кнопка "запуск" і червона кнопка "скасувати". Про це детальніше розповіли журналісти Reurters.

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Що відомо про "ядерний портфель" та хто може його застосувати

В Reurters пояснили, що згідно з ядерною доктриною Росії, саме президент є кінцевою особою, яка приймає рішення щодо використання ядерної зброї. Варто зауважити, що тут мовиться, як про стратегічне, так і про нестратегічне озброєння.

"Ядерний портфель", або ж "Чегет" (назва стосується гори Чегет, що у Кавказі), – спеціальний портфель, який є інструментом комунікації для президента та його військового командування. Відомо, що "ядерний портфель" перебуває з президентом Росії "в усі часи".

Зазначають, що, скоріш за все, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник генштабу Валерій Герасимов також мають такі портфелі.

Зверніть увагу! Як стверджує видання, президент комунікує з військовою верхівкою, яка своєю чергою зв'язується з ракетними військами через дуже секретну електронну командно-штабну мережу "Kazbek".

Reurters, посилаючись на сюжет російського телеканалу "Звезда" 2019 року, зазначають, що в одному портфелі є безліч кнопок. А у розділі "Команда" є дві кнопки:

біла кнопка – "запуск"

і червона – "скасувати".

Портфель нібито активується за допомогою спеціальної картки. Якби ядерна атака підтвердилася – Путін міг би швидко передати наказ про нанесення удару.

Якби Росія вважала, що зіткнеться зі стратегічною ядерною атакою, президент через портфелі направив би прямий наказ про запуск командуванню Генерального штабу та командним підрозділам резерву, які мають ядерні коди. Такі замовлення швидко спускаються по різних системах зв'язку підрозділам стратегічних ракетних військ, які потім обстрілюють США та Європу,

– пояснили у виданні.

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Росія має величезну чисельну перевагу над США в тактичній ядерній зброї

Країна-агресорка має значно більшу перевагу у кількості тактичної ядерної зброї над США та НАТО. Штати припускають, що Росія має близько 2 000 робочих тактичних боєголовок. Водночас у Вашингтона їх всього близько 200.

Ці боєголовки можуть доставлятися за допомогою різноманітних ракет, торпед і гравітаційних бомб з морських, повітряних або наземних військ. Їх навіть можна було просто загнати в район і здетонувати,

– повідомили Reurters.

До слова, загальна кількість ядерних боєголовок, які контролює Путін, у 2022 році сягнула 5 977 одиниць. Водночас Джо Байден тримає під контролем 5 428.

У США відреагували на заяву Путіна розміщення ядерної зброї у Білорусі

Владімір Путін заявив, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Високопосадовець американської адміністрації зазначив у коментарі Reurters, що наразі немає ознак того, що Росія таки застосує цей тип озброєння.

Він також додав, що США залишаються відданими колективній обороні альянсу НАТО. Додамо, що російський президент не уточнював, коли саме Білорусь отримає ядерну зброю.