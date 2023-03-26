В портфеле находится якобы множество кнопок. В разделе под названием "Команда" есть две кнопки: белая кнопка "запуск" и красная кнопка "отменить". Об этом подробнее рассказали журналисты Reuters.

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Что известно о "ядерном портфеле" и существует ли "красная" кнопка

В Reuters объяснили, что согласно ядерной доктрине России, именно президент является конечным лицом, принимающим решение об использовании ядерного оружия. Стоит заметить, что здесь говорится как о стратегическом, так и о нестратегическом вооружении.

"Ядерный портфель", или "Чегет" (название касается горы Чегет, что на Кавказе), – специальный портфель, который является инструментом коммуникации для президента и его военного командования. Известно, что "ядерный портфель" находится с президентом России "во все времена".

Отмечают, что, скорее всего, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов также имеют такие портфели.

Обратите внимание! Как утверждает издание, президент коммуницирует с военной верхушкой, которая в свою очередь связывается с ракетными войсками через очень секретную электронную командно-штабную сеть Kazbek.

Reuters, ссылаясь на сюжет российского телеканала "Звезда" 2019 года, отмечают, что в одном портфеле есть множество кнопок. А в разделе "Команда" есть две кнопки:

белая кнопка – "запуск"

и красная – "отменить".

Портфель якобы активируется с помощью специальной карты. Если бы ядерная атака подтвердилась, Путин мог бы быстро передать приказ о нанесении удара.

Если бы Россия считала, что столкнется со стратегической ядерной атакой, президент через портфели направил бы прямой приказ о запуске командованию Генерального штаба и командным подразделениям резерва, у которых есть ядерные коды. Такие заказы быстро спускаются по разным системам связи подразделениям стратегических ракетных войск, которые затем обстреливают США и Европу,

– объяснили в издании.

Обратите внимание Приглашение к торгу, – Свитан о заявлении Путина о поставках ядерного оружия в Беларусь

У России большой ядерный потенциал, однако далеко не все снаряды боеспособны

Страна-агрессор имеет гораздо большее преимущество в количестве тактического ядерного оружия над США и НАТО. Штаты предполагают, что у России есть около 2 000 рабочих тактических боеголовок. В то же время у Вашингтона их сейчас всего около 200.

Эти боеголовки могут доставляться с помощью различных ракет, торпед и гравитационных бомб из морских, воздушных или наземных войск. Их даже можно было просто загнать в район и сдетонировать,

– сообщили Reuters.

К слову, общее количество ядерных боеголовок, контролируемых Путином, в 2022 году достигло 5 977 единиц. В то же время Джо Байден держит под контролем 5428.

Однако, у большой части ядерного потенциала России, вероятнее всего, уже истек срок годности. Россия не проверяла состояние боеголовок со времен распада Советского Союза, поэтому скорее всего лишь половина из них пригодны к применению.

"Ядерный чемодан" России – просто игрушка, – экс-разведчик

Бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур уверяет, что "ядерный портфель" России – это автоматизированная система управления, которой Путин не сможет воспользоваться. Он отметил, что весь ядерный потенциал России – это легенда, которую придумали еще в Советском Союзе.

Это игрушка и вымысел. Поэтому будем относиться к этому как к очередной картинке. Сидят Герасимов и Шойгу, думают, что у них "вторая армия мира". Я как разведчик точно знаю, что это пустота. Равно как и ядерные войска,

– подчеркнул Валерий Кур.

В США отреагировали на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Высокопоставленный чиновник американской администрации отметил в комментарии Reuters, что пока нет признаков того, что Россия применит этот тип вооружения.

Он также добавил, что США остаются привержены коллективной обороне альянса НАТО. Добавим, что российский президент не уточнял, когда Беларусь получит ядерное оружие.