Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что для Александра Лукашенко это своеобразная "метка неприкосновенности", а непосредственно для Путина – шанс на переговоры, где он будет искать выгодные для себя позиции. Касаются они и войны в Украине.
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"Страна с ядерным оружием неприкосновенна. Пример – Северная Корея, Россия, уже и Иран пытается получить ядерное оружие. Мало кто знает, но и Пакистан – ядерное государство. Это гарантирует ему, что Индия не нападет", – рассказал военный эксперт.
Также он отметил, что потеря Украиной безъядерного статуса повлекла за собой нападение России и начало полномасштабного вторжения.
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Метка неприкосновенности
По мнению Романа Свитана, передача ядерного оружия Беларуси станет для Лукашенко своеобразной "меткой неприкосновенности".
"Он хочет быть вторым северокорейским лидером. Китай правильно распоряжается таким вопросом", – отметил Свитан.
Путин будет торговаться
Для Путина это решение выгодно возможностью торговаться. Касается оно снабжения Украины оружием.
"Он может торговаться, чтобы нам не поставляли оружие, авиацию. То есть своеобразное приглашение к торгу, пока это оружие не поставлено", – пояснил спикер.
Отреагировать должна ООН
Роман Свитан уверен: дальше этот вопрос должен обсуждаться в ООН на заседании Совета Безопасности. Далее, возможно, могут быть переговоры с Путиным.
"Может быть, это такой план у Путина, чтобы с ним начали переговоры. То есть такое доставание "ядерной дубинки" и приглашение к диалогу. А на этом диалоге Путин будет пытаться что-то для себя выторговать: начиная от зерновой сделки, до остановки нашего наступления", – резюмировал военный эксперт.
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