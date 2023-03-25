Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що для Алєксандра Лукашенка це своєрідна "мітка недоторканності", а безпосердньо для Путіна – шанс на перемовини, де він буде шукати вигідні для себе позиції. Стосуються вони й війни в Україні.

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"Країна з ядерною зброєю недоторканна. Приклад – Південна Корея, Росія, вже й Іран намагається отримати ядерну зброю. Мало хто знає, але й Пакистан – ядерна держава. Це гарантує йому, що Індія не нападе", – розповів військовий експерт.

Також він зазначив, що втрата Україною без'ядерного статусу спричинила напад Росії і початок повномасштабного вторгнення.

Мітка недоторканності

На думку Романа Світана, передача ядерної зброї Білорусі стане для Лукашенка своєрідною "міткою недоторканності".

"Він хоче бути другим півчнічнокорейським лідером. Китай правильно розпоряджається таким питанням", – відзначив Світан.

Путін буде торгуватися

Для Путіна це рішення вигідне можливістю торгуватися. Стосується воно постачання Україні зброї.

"Він може торгуватися, аби нам не постачали зброю, авіацію. Тобто своєрідне запрошення до торгу, поки ця зброя не поставлена", – пояснив спікер.

Відреагувати має ООН

Роман Світан впевнений: далі обговорюватися це питання має в ООН на засіданні Ради Безпеки. Далі, ймовірно, можуть бути перемовини з Путіним.

"Можлвио, це такий план Путіна, щоб з ним почали перемовини. Тобто таке діставання "ядерної дубинки" і запрошення до діалогу. А на цьому діалозі Путін намагатиметься щось для себе виторгувати: починаючи від зернової угоди, до зупинення нашого наступу", – резюмував військовий експерт.