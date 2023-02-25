Провина за ескалацію – повністю на Росії, Владімір Путін ледь не в кожній своїй промові нагадує про російський ядерний потенціал, а в зверненні до Федеральних зборів 21 лютого 2023 року взагалі оголосив про призупинення участі у договорі СНО-3 і натякнув на відновлення "ядерних випробувань". Такі заяви повертають світ до реалій Холодної війни та невизначеності в майбутньому. Як світ опинився у цій точці та як формувались ядерні арсенали США та Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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На зорі ядерної ери
Перших значних успіхів у ядерній програмі досягли нацисти (вперше розщеплення атома здійснили саме німецькі вчені у 1938 році). На щастя, Uranprojekt нацистів не був доведений до кінця.
США та СРСР вели свої ядерні проєкти паралельно, проте, суттєво відставали. Лідерство США забезпечили захоплені німецькі фахівці і технології. У 1945 році Manhattan Project дав результат, було створено перші три плутонієві ядерні бомби – Trinity, Little Boy та Fat Man. Першу було підірвано в липні 1945 року в ході випробувань на території США.
Дві інші стерли з лиця землі два японських міста – Хіросіму та Нагасакі, забравши від 129 000 до 226 000 людських життів.
Хіросіма через місяць після ядерного вибуху / фото AP
Ядерний паритет
Наявність ядерної зброї стала фактором тиску США й Великої Британії на СРСР, проте, вже в 1949 році у "совєтів" з'явилась своя атомна бомба РДС-1 (у США її назвали "Джо-1" на честь Сталіна). Фактично це були вкрадені технології. Відтак у світі утворився формальний паритет – у двох країн, які були полюсами у Холодній війні, з'явилась ядерна зброя, потенційно здатна знищити одне одного, а водночас приректи планету на ядерну зиму та апокаліпсис.
США і СРСР зіткнулись у воєнному конфлікті в Кореї, проте, не пішли на неконвенційне загострення. Карибська криза 1962 року поставили світ на межу ядерної війни, але Кеннеді та Хрущов, чи не в останній момент, все ж знайшли сили зробити крок назад.
Так спрацювала стратегія ядерного стримування, коли страх перед гарантованим обопільним знищенням зупиняв конфлікт і змушував ворогів домовлятися. Як США, так і СРСР зрозуміли, що опинилися в ситуації, коли не важливо, хто перший завдасть удару, адже в противника залишиться можливість завдати удару у відповідь.
Хрущов та Кеннеді / фото з архівів Держдепу США
Ядерний клуб
Наразі до "ядерного клубу" входять:
- США,
- Росія,
- Велика Британія,
- Франція,
- Китай,
- Індія та Пакистан,
- потенційними його учасниками є Ізраїль та КНДР,
- можливо, незабаром до нього приєднається Іран.
У 1989 році добровільно відмовилась від ядерного статусу ПАР, а на початку 90-х ядерний статус втратили Україна, Казахстан і Білорусь.
Ядерний клуб / інфографіка Federation of American Scientists
Цілком можливо, що для колишніх республік СРСР (насправді ж – колоній) це був єдиний шлях для здобуття незалежності.
"Гонка озброєнь"
Холодна війна, попри локальні конфлікти, не перейшла в гарячу фазу, натомість мала свій прояв у так званій "гонці озброєнь". Велику роль у протистоянні відіграла пропаганда або те, що б нині назвали ІПСО. Чи не вирішальним у Холодній війні став неіснуючий американський проєкт "Зоряних війн" (СОІ – Стратегічна оборонна ініціатива).
Страх від перенесення "гонки озброєнь", зокрема, ядерних, надірвав СРСР й став однією з причин економічного краху цієї наддержави.
Якщо ж рахувати боєголовки, що списані, але наразі не знищені, кількість зростає до 11 000 і це понад 90% світових запасів. При цьому, на піку, в середині 80-х років минулого століття, обидві наддержави сукупно володіли понад 60 000 ядерних зарядів у пропорції приблизно 2/3 до 1/3 на користь СРСР.
У цій страшній цифрі є відповідь на те, чому наші батьки та діди, в часи СРСР, більшу частину свого життя жили в гуртожитку замість окремої квартири, чому не було туалетного паперу, а автомобіль в СРСР так і залишався розкішшю, а не засобом пересування.
Економіки США та СРСР були не порівнянними, але в Москві вирішили не лише тримати удар, а й взагалі мати подвійну перевагу, а тому всі гроші Союз витрачав на створення надмірно дорогої зброї, яку потім доведеться власноруч знищувати за знову ж таки шалені гроші.
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При цьому, десятки тисяч боєголовок були просто не потрібні – це рано зрозуміли, наприклад, у Франції та Великій Британії, обмежившись сотнями зарядів. Натомість СРСР створював усе нові й нові "бомби" для того, щоб мати змогу по кілька разів знищити Землю (планеті б вистачило й одного разу) та мати першу позицію в Книзі рекордів Гіннеса. Навіть у США, фактично, відмовились від стратегії ядерної переваги й почали обмежувати, а потім і скорочувати кількість стратегічного озброєння.
Порівняння потужності ядерних зарядів "тоді" й "зараз" / інфографіка Federation of American Scientists
До речі, якість і кількість ядерних боєголовок, що є в Росії, після всього, що ми дізнались за підсумками війни в Україні, викликає серйозні сумніви, проте звісно ж, ніхто не хоче їх перевіряти. Можливо, навіть у самій Росії.
Етапи протистояння
У 50-ті та 60-ті СРСР панічно надолужував відставання від США, щоб встановити символічний ядерний паритет.
Карибська криза
Станом на 1960 рік сумарна потужність ядерних боєголовок в ядерному арсеналі США становила понад 20 тисяч мегатонн, що приблизно еквівалентно потужності 1,36 мільйона бомб, скинутих на Хіросіму в серпні 1945 року. США станом на 1960-й рік мав 18 638 бойових зарядів, у СРСР – 1 048 бойових зарядів.
Далі відбулась Карибська криза (1962), яка довела, що кількість має значення до певної межі (тоді США мали 25 540 зарядів проти 3 346 радянських, але все одно вирішили за краще домовлятися, ніж воювати.
Світ починає усвідомлювати загрозу
Максимум в Пентагона був у 1966 – 1968 роках – приблизно 31 200 боєголовок (це час війни у В'єтнамі та появи власної атомної зброї у Франції (1960) та Китаю (1664). Натомість у СРСР було вже 8 400 зарядів.
Як змінювався ядерний потенціал США та Росії протягом історії / інфографіка Statista
У наступні 20 років США скорочують свій арсенал на третину. А СРСР навпаки збільшував і отримав жаданий реальний ядерний паритет до 1977 року. Тоді в обох країн було приблизно по 25 000 боєголовок. При цьому вважалося, що ядерний паритет було встановлено ще наприкінці 60-их.
"Розрядка"
У 1972 та 1979 роках США та СРСР укладають два договори про обмеження стратегічних ядерних озброєнь, відомих як ОСО-1 і ОСО-2 (англійською – SALT-1 і SALT-2).
Також у 1972 році було укладено так званий "Договір ПРО". Угода передбачала обмеження систем протиракетної оборони. Весь цей комплекс заходів отримав в історії ім'я "Розрядка", коли дві наддержави зрозуміли, що зайшли у гонці озброєнь занадто далеко.
Нова ескалація
"Розрядка" не завершила Холодну війну й новим полем бою став Афганістан, окупований росіянами. Він же став і могилою для радянської імперії.
Пік ядерної могутності СРСР припав на 1986 рік – це 40 159 ядерних зарядів (це час "Перебудови", економічної кризи та усвідомлення тягаря війни в Афганістані).
Тоді ж у СРСР усвідомили всю глибину кризи й спробували врятувати "радянський проєкт". Для цього потрібно було примиритись зі США та зупинити "гонку озброєнь". У Москві дуже боялись космічних ударів від американців (цікаво було б подивитись на обличчя кремлівських стратегів, коли ті дізналися, що СОІ була блефом).
Кінець Холодної війни
На час падіння Берлінського муру у 1989 році і фактичної перемоги у Холодній війні у США було 22 217 боєголовок. У СРСР тоді було 36 538 боєголовок.
У 1990-му Горбачов і Рейган підписують так званий СНО-1, який вже визначив правила гри між США та новою державою, спадкоємицею СРСР, Росією.
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- З 1991 року США припинили виробництво нової ядерної зброї й наразі лише модернізують стару. Тим самим займаються у Росії (принаймні, так говорять).
- Після перемоги в Холодній війні США стрімко, вдвічі, зменшують кількість своєї ядерної зброї. Тим же шляхом йде Росія – там падіння ще відчутніше (з 1986 по 2022 роки зафіксовано скорочення у 4 рази).
- У січні 1993 році президенти Буш та Єльцин укладають договір СНО-2 (START-2) про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте, його не ратифікувала Держдума Росії й він не набув чинності.
Сучасність і нові виклики
З 2002 року між США та Росією встановлено новий символічний ядерний паритет – 10 114 боєголовок у Росії та 10 457 у США. Тоді відбувся новий синхронний стрибок зменшення кількості збої у 2 рази. Його зафіксував так званий SORT чи "Московський договір-2002" між Бушем-молодшим і Путіним або "Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів" від 24 травня 2002 року.
Останнім великим договором про обмеження ядерних озброєнь між США та Росією є СНО-3 (він же New START), саме його припинив Путін у лютому 2023 року.
Станом на 2022 рік у США є 5 428 ядерних зарядів. У Росії заявлена кількість складає 5 977 зарядів. Це сукупна кількість усіх відомих запасів – " бойових" і таких, що перебувають не зберіганні або чекають на утилізацію. Що ж до "бойових" або так званих "воєнних запасів" – обидві країни мають приблизно по 4 000 боєголовок.
Ядерний арсенал США в Європі / інфографіка Federation of American Scientists
Наразі кількісний ядерний паритет зберігається. Точніше, зберігався, адже СНО-3, який був підписаний 2010 року, набрав чинності у 2011-му і продовжений до 2026-го, 21 лютого 2023-го був офіційно призупинений безвідповідальними словами Путіна і покірним голосуванням у російському парламенті наступного дня.
З іншого боку, ядерна зброя – це не лише дуже дорого, але й технологічно. Ядерні заряди та їхні носії потребують постійного обслуговування й мають обмежений термін придатності.
Розлого Грім без дощу: що не так із ядерними навчаннями Росії
В якому стані зараз перебуває "ядерне господарство" Росії – не дуже відомо, проте, є підстави вважати, що росіяни просто не можуть наразі скористатися більшою частиною власного ядерного потенціалу. Це стосується проблем із "Воєводами", шахтні установки до яких обслуговувала до 2014 року Україна. А також пов'язано з невдачею із випробуванням ракети "Сармат" у лютому 2023-го, затримкою з "Посейдонами" й атакою но носії "ядерної тріади" Росії на аеродромі в Енгельсі.
Сумнівів у тому, що США може грати тут свою гру, немає, чого не скажеш про Росію.