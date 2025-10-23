Теоретично наслідки використання ядерних ракет можуть бути катастрофічними для людства. Ексклюзивно для 24 Каналу експерти розібрали характеристики російської зброї та припустили, чому саме зараз про неї нагадав Кремль.

Для чого Росія вкотре провела ядерні навчання?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що російські ядерні навчання – це спроба здійснити психологічний тиск не лише на Україну. Мовиться також про Захід – Європу та Сполучені Штати.

Після того як Дональд Трамп заявив, що третьої світової не буде через Україну, Путін намагається продемонструвати усе, щоб показати, що ця війна може бути, а отже для того, щоб цьому запобігти, потрібно здійснювати тиск на Україну, щоб вона була готова до поступок.

Відповідно, Росія проводить ці навчання, щоб інформаційно та психологічно нагнітати ситуацію про те, що велика війна може бути, ризики великі, якщо саме Україна не буде іти на поступки,

– наголосив він.

Водночас колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський також припустив, що тут можна говорити про підготовку до ескалації. Росія вже веде гібридну війну проти Європи, запускаючи на територію європейських країн свої ударні та розвідувальні безпілотники.

Цікаво! У вересні Росія та Білорусь провели спільні військові навчання "Захід-2025". На них вони могли відпрацьовувати використання ядерної зброї. У виданні Bild зазначили, що після зальоту російських дронів у Європу напруження через російську ядерну зброю зросло.

Наскільки ядерні ракети окупантів можуть бути ефективними?

Під час навчань російський атомний підводний човен "Брянськ" запустив ракету "Синева". З Плесецька по полігону Кура на Камчатці – "Ярс".

Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, що вони є міжконтинентальними ракетами. "Синева" – це ракета ще радянської модернізації. "Ярс" є модернізацією "Тополя", також радянського.

Загалом наслідки використання ядерного озброєння вимірюються в окремій величині megadeth – коли трупи рахуються у мільйонах.

Анатолій Храпчинський зазначив, що "Ярс" може нести кілька боєголовок, тому наслідки удару є руйнівними. Ракети можуть долетіти до США, або з акваторії Північного моря до Великої Британії.

Однак він пригадав, що Росія вже мала невдалі спроби випробування таких ракет. Зокрема, це закінчувалось підривом шахти.

Варто розуміти, що Росія використовує старі інструменти, старі надбання. Я ставлю під сумнів наявності озброєння, яке б могло реально залякати світ. Так, росіяни мають ядерну зброю, але використання сумнівне,

– підкреслив експерт.

Чи пов'язані навчання з призупиненням участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння?

У лютому 2023 року Путін анонсував призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Однак Анатолій Храпчинський зауважив, що насправді Москва вийшла з цього договору давно через свої дії. Окупанти вже раніше виготовляли ракети "Кинджали", порушивши домовленість.

Тому ядерні навчання можуть бути частиною інформаційного тиску через "гойдалки", які зараз є між Росією та США.

Подібну думку висловив і Олександр Мусієнко. За його словами, завдяки демонстрації ядерної зброї Кремль хоче тримати Вашингтон на гачку, щоб мати привід продовжувати комунікацію зі США.

Що відомо про ядерні погрози Росії: коротко