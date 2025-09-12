За офіційними даними, у навчаннях беруть участь близько 18 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Як Росія відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї на навчаннях "Захід-2025"?

Офіційно у маневрах беруть участь близько 18 тисяч військових, з яких 5,5 тисячі – росіяни. Основна територія навчань – Білорусь, де Кремль планує випробувати новий ракетний комплекс "Орешник".

Раніше такі сценарії сприймалися радше як теоретичні, але після польоту російських безпілотників 10 вересня у напрямку Лодзі та Гданська напруження на східному фланзі НАТО значно зросло, зазначає військовий експерт BILD Юліан Репке.

Водночас НАТО проводить власні навчання, задіявши 34 тисячі військових, і обидва заходи відбуваються неподалік один від одного із бойовою стрільбою та важкою технікою.

Польща вже закрила частину свого повітряного простору біля кордонів із Білоруссю та Україною, а сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН розгляне питання вторгнення російських дронів.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?