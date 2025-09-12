На навчаннях відпрацьовуватимуть захист так званої Союзної держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військові відомства Росії та Білорусі, а також Bloomberg.
Дивіться також Польща закрила кордон із Білоруссю: натягнули колючий дріт і встановили щити
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
З 12 по 16 вересня на полігонах Білорусі та Росії проходять навчання "Захід-2025". Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності відбивати агресію противника.
Декларованими завданнями є:
- вдосконалення навичок командування та штабів в управлінні військами при відображенні агресії;
- підвищення рівня взаємодії між органами управління та польової виучки військовослужбовців;
- відпрацювання спільних дій щодо нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.
У оборонних відомствах Росії та Білорусі наголосили, що це планові навчання.
Практичні дії будуть проходити на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського та Баренцевого морів.
Цього року масштаб навчань буде значно скромніший, ніж 2021 року, коли Росія використала мобілізованих на навчання військових для вторгнення в Україну кількома місяцями потому.
Ситуація навколо навчань, втім, напружилася після атак російських БпЛА по Польщі.
За даними Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити у навчаннях 30 тисяч військових.
Як напруга зростає на тлі проведення країнами НАТО власних масштабних навчань?
Країни НАТО проводять власні навчання протягом кількох тижнів з серпня у країнах Балтії, Польщі та Фінляндії. Вони можуть мобілізувати понад 60 тисяч військовослужбовців.
Західні чиновники не очікують на значні провокації, але розуміють, що це певна перевірка можливостей НАТО та Росії.
Операції, в яких беруть участь майже 30 000 місцевих військовослужбовців та військ НАТО, тривають до жовтня, тоді як Польща цього місяця проводить маневри з аналогічною кількістю військовослужбовців. Німеччина надасть близько 8 000 військовослужбовців для участі в навчаннях під назвою "Квадрига 2025", які проходять у Балтійському регіоні та Фінляндії.
Йдеться не лише про навчання як військові навчання, це також інформаційна кампанія. Йдеться про підрив нашого відчуття безпеки серед людей,
– сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Що очікувати від навчань "Захід-2025"?
У Білорусі будують нові військові бази біля кордонів України напередодні навчань "Захід-2025".
У ДПСУ заявили, що формування військових угруповань, які могли б загрожувати Україні, на території Білорусі не спостерігається, але зберігається загроза провокацій.
Росія також може нагнітати ситуацію через інформаційний вплив. Таким чином ворог, наприклад, хоче змусити українське військове командування перекидати сили на північний напрямок, послабивши інші ділянки фронту.
Начальник Бундесверу Карстен Бройер заявив, що немає ознак підготовки російського нападу на НАТО під час навчань "Захід 2025". Він зазначив, що німецькі збройні сили та НАТО залишатимуться насторожі, хоча не очікують нападів.