Прямо зараз ці об'єкти зводять біля кордонів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми" ("Радіо Свобода").
Як у Білорусі будують нові військові бази?
У 2022 році Росія використала Білорусь як плацдарм для подальшого повномасштабного вторгнення до України. Відтоді у Білорусі ще більше модернізували військові об'єкти: військові бази, склади для боєприпасів та аеродроми, де Росія розміщувала свою бойову авіацію.
Зміни на цих об'єктах зафіксували журналісти "Схем" у співпраці з колегами з білоруської служби Радіо Свобода та естонських видань Delfi та Eesti Ekspress, аналізуючи десятки знімків білоруської території, зроблених з супутника Planet Labs протягом 2022-2025 років.
Вони зокрема знайшли 2 нові об'єкти – ймовірно, військові бази, які прямо зараз зводять біля кордонів України.
У Білорусі проводитимуть спільні з Росією військові навчання "Захід-2025" з 12 по 16 вересня.
Що очікувати від навчань "Захід-2025"?
У ДПСУ заявили, що формування військових угруповань, які могли б загрожувати Україні, на території Білорусі не спостерігається, але зберігається загроза провокацій.
Росія також може нагнітати ситуацію через інформаційний вплив. Таким чином ворог, наприклад, хоче змусити українське військове командування перекидати сили на північний напрямок, послабивши інші ділянки фронту.
Начальник Бундесверу Карстен Бройер заявив, що немає ознак підготовки російського нападу на НАТО під час навчань "Захід 2025". Він зазначив, що німецькі збройні сили та НАТО залишатимуться насторожі, хоча не очікують нападів.