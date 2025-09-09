Про це стало відомо із заяви польського прем'‎єра, передає 24 Канал.

Чому Польща закриває кордон?

Таке рішення Варшава ухвалила через зростання провокацій із боку східного сусіда, зокрема у зв'‎язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025".

У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами,

– повідомив польський прем'‎єр.

Згідно з оголошеннями, ці навчанння вважаються найбільшими в 2025 році, вони пройдуть 12 – 16 вересня в Білорусі. Туск підкреслив, що цей крок є реакцією на посилення напруги та загроз із боку східних кордонів.

За офіційними повідомленнями, у навчаннях будуть задіяні тисячі військових та сучасна бойова техніка.

