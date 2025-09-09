Про це стало відомо із заяви польського прем'єра, передає 24 Канал.
Чому Польща закриває кордон?
Таке рішення Варшава ухвалила через зростання провокацій із боку східного сусіда, зокрема у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025".
У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами,
– повідомив польський прем'єр.
Згідно з оголошеннями, ці навчанння вважаються найбільшими в 2025 році, вони пройдуть 12 – 16 вересня в Білорусі. Туск підкреслив, що цей крок є реакцією на посилення напруги та загроз із боку східних кордонів.
За офіційними повідомленнями, у навчаннях будуть задіяні тисячі військових та сучасна бойова техніка.
Детальніше про російсько-білоруські військові навчання
Навчання викликають тривогу в країнах Балтії через ризик розширення російської агресії, зокрема Естонія зводить укріплення вздовж своїх кордонів.
Білорусь заявила про можливі тестові пуски ракет "Орешник" і відпрацювання ядерної зброї.
Україна та НАТО готуються до провокацій, а Зеленський попереджає про можливе перенесення агресії Росії на Білорусь.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, російсько-білоруські навчання "Захід-2025" будуть доволі масштабними та спрямованими на протидію НАТО.